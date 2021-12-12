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Giriş Tarihi: 12.12.2021

İlk sıra Verstappen’in

İlk sıra Verstappen’in

Sezonun son yarışının sıralama turlarında Red Bull pilotu, yumuşak hamurlu lastiğe geçmenin ödülünü birinci olarak aldı. Büyük final bugün 16.00’da...

Formula 1'de sezonun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise 3. sıradan start alacak. İkinci sıralama turlarında Red Bull takımının aldığı kararla yumuşak hamur lastiklere geçiş yapan Verstappen, orta hamurla devam eden Hamilton'ı geride bırakarak ilk sırayı elde etti. Yarış bugün 16.00'da.

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İlk sıra Verstappen’in
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