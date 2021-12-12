Son dakika... Formula 1’de şampiyon Abu Dabi’de belli oluyor! Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı?

ABU DABİ'DE EN ÇOK KAZANAN PİLOT HAMİLTON

Formula 1'e 13. kez ev sahipliği yapacak Abu Dabi'de Lewis Hamilton'ın üstünlüğü göze çarpıyor. 36 yaşındaki Hamilton, Yas Marina Pisti'nde 2011, 2014, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere 5 kez podyumun zirvesine çıktı.

Sebastian Vettel'in 3 kez kazandığı Abu Dabi'de Kimi Raikkonen, Nico Rosberg, Valtteri Bottas ve Max Verstappen birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.