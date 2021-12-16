Mercedes Max Verstappen’in şampiyonluğunu kabul etti! Temyize gitmeme kararı alındı

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA), son yarışın detaylı bir şekilde inceleneceği ve yaşanan tartışmaların F1'in imajına zarar verdiği yönündeki açıklamasını olumlu karşılayan Mercedes, FIA tarafından reddedilen yarışla ilgili itirazlarını temyize götürmeme kararı aldı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Büyük Britanyalı pilot Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu mahkeme kararıyla kazanmak istemediğini takıma ilettiği ve bunun üzerine temyiz fikrinden vazgeçildiği kaydedildi.

Mercedes, güvenlik aracı kurallarının yarış sonucunu etkileyecek şekilde uygulandığını savunarak sonuca iki kez itirazda bulunmuş, iki itiraz da FIA tarafından reddedilmişti.