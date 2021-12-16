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Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:04 Son Güncelleme: 16.12.2021 15:19

Mercedes Max Verstappen'in şampiyonluğunu kabul etti! Temyize gitmeme kararı alındı

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Mercedes Max Verstappen’in şampiyonluğunu kabul etti! Temyize gitmeme kararı alındı

Formula 1 takımlarından Mercedes, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı son turda geçerek şampiyon olduğu sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinin sonuçlarını temyize götürmeyecek. Mercedes, güvenlik aracı kurallarının yarış sonucunu etkileyecek şekilde uygulandığını savunarak Verstappen'in şampiyonluğuna iki kez itirazda bulunmuş, iki itiraz da FIA tarafından reddedilmişti.

Formula 1 takımlarından Mercedes, Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu kaybettiği sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinin sonuçlarını temyize götürmeyecek.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA), son yarışın detaylı bir şekilde inceleneceği ve yaşanan tartışmaların F1'in imajına zarar verdiği yönündeki açıklamasını olumlu karşılayan Mercedes, FIA tarafından reddedilen yarışla ilgili itirazlarını temyize götürmeme kararı aldı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Büyük Britanyalı pilot Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu mahkeme kararıyla kazanmak istemediğini takıma ilettiği ve bunun üzerine temyiz fikrinden vazgeçildiği kaydedildi.

Mercedes, güvenlik aracı kurallarının yarış sonucunu etkileyecek şekilde uygulandığını savunarak sonuca iki kez itirazda bulunmuş, iki itiraz da FIA tarafından reddedilmişti.

TARİHE GEÇEN YARIŞ

Mercedes pilotu Hamilton, pazar günü Abu Dabi'de koşulan sezonun son yarışında Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'e karşı 8. şampiyonluk için mücadele etmişti.

Kazaların ve pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışın bitimine 6 tur kala Williams pilotu Nicholas Latifi kaza yapınca piste güvenlik aracı girmiş ve Verstappen yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmuştu.

Yarış direktörü Michael Masi, Vestappen'in tur bindirmesi gereken otomobillere güvenlik aracını geçme izni verince iki pilot son turda baş başa kalmış, lastikleri yeni olan Hollandalı pilot, yaptığı atakla kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

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Mercedes Max Verstappen'in şampiyonluğunu kabul etti! Temyize gitmeme kararı alındı
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