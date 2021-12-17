Haber turu

Tarihi sezon derbi ile başlıyor
HAYATIN her alanında kadınlara destek veren Turkcell'in adını verdiği Kadın Futbol SüperLigi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 4 Büyükler'in ilk kez yer aldığı ligin normal sezonu on ikişer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak. İlk haftanın en önemli maçında ise son şampiyon Beşiktaş, dostluk maçında Galatasaray'ı 7-0 yenerek çok ses getiren Fenerbahçe ileVodafone Park'ta karşılaşacak.Heyecanlı geçmesi beklenenmücadele 15.00'te start alacak.
Menajer ücretlerine FİFA tırpanı
FIFA, menajerlerin transferlerden aldığı komisyona sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan kuralla birlikte futbolcunun temsilcileri yüzde 6'dan fazla komisyon alamayacak. 1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanması önerilen yeni kural aracıların, avukatların, aile üyelerinin veya diğer menajerlerin transferlerden milyonlarca euro kazanmasını önlemeyi amaçlıyor. Hali hazırda transferlerde FIFA'nın anlaşma değerinin yüzde 3'ünü geçmemelerini önermesine rağmen, transferlerde menajerlerinaldığı yüklü komisyonlarakarşı bir yasa bulunmuyor.
TFF 1. Lig'e VAR sistemi getirildi
SÜPER Lig'de üç sezondur kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi TFF 1. Lig'e de geldi. TFF, uygulamanın 2022-23 sezonundan itibaren kullanılacağını belirtirken, MHK önümüzdekisezona hazırlık olmasıadına bu hafta başlatmakararı aldı. VAR sertifikası sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev yapmamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacağı belirtildi. Havuz içinde yer alacak hakemler, bu haftadan itibaren Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacak.
ALPEREN'DEN kariyer rekoru
NBA'DE iki milli basketbolcumuzu karşılaştıran maçı Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers kazanırken, Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün'ün kariyer rekoru yenilgiyi önleyemedi. 19 sayı, 11 ribaunt ve5 asistle "double double" yapanAlperen, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı. Cleveland forması giyenCedi Osman'ın 8 sayılık katkıyaptığı maç 124-89 sonuçlandı.
Hamilton'dan temyize veto!
F1'DE Verstappen'in zaferinin ardından Mercedes, Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu kaybettiği sezonun son yarışı Abu Dabi GP'sinin sonuçlarını temyize götürmeyecek. Bu kararın altında ise Hamilton'ın 8. şampiyonluğunumahkeme kararıylakazanmak istememesi ve bu fikrinitakıma iletmesi yatıyor. Mercedes, güvenlik aracı kurallarının yarış sonucunu etkileyecek şekilde uygulandığını savunarak sonuca iki kez itirazda bulunmuş, iki itiraz da FIA tarafından reddedilmişti.