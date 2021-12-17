Haber turu

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Giriş Tarihi: 17.12.2021

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Tarihi sezon derbi ile başlıyor
HAYATIN her alanında kadınlara destek veren Turkcell'in adını verdiği Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 4 Büyükler'in ilk kez yer aldığı ligin normal sezonu on ikişer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanacak. İlk haftanın en önemli maçında ise son şampiyon Beşiktaş, dostluk maçında Galatasaray'ı 7-0 yenerek çok ses getiren Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadele 15.00'te start alacak.

Menajer ücretlerine FİFA tırpanı
FIFA, menajerlerin transferlerden aldığı komisyona sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan kuralla birlikte futbolcunun temsilcileri yüzde 6'dan fazla komisyon alamayacak. 1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanması önerilen yeni kural aracıların, avukatların, aile üyelerinin veya diğer menajerlerin transferlerden milyonlarca euro kazanmasını önlemeyi amaçlıyor. Hali hazırda transferlerde FIFA'nın anlaşma değerinin yüzde 3'ünü geçmemelerini önermesine rağmen, transferlerde menajerlerin aldığı yüklü komisyonlara karşı bir yasa bulunmuyor.

TFF 1. Lig'e VAR sistemi getirildi
SÜPER Lig'de üç sezondur kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi TFF 1. Lig'e de geldi. TFF, uygulamanın 2022-23 sezonundan itibaren kullanılacağını belirtirken, MHK önümüzdeki sezona hazırlık olması adına bu hafta başlatma kararı aldı. VAR sertifikası sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev yapmamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacağı belirtildi. Havuz içinde yer alacak hakemler, bu haftadan itibaren Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacak.

ALPEREN'DEN kariyer rekoru
NBA'DE iki milli basketbolcumuzu karşılaştıran maçı Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers kazanırken, Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün'ün kariyer rekoru yenilgiyi önleyemedi. 19 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistle "double double" yapan Alperen, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı. Cleveland forması giyen Cedi Osman'ın 8 sayılık katkı yaptığı maç 124-89 sonuçlandı.

Hamilton'dan temyize veto!
F1'DE Verstappen'in zaferinin ardından Mercedes, Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu kaybettiği sezonun son yarışı Abu Dabi GP'sinin sonuçlarını temyize götürmeyecek. Bu kararın altında ise Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu mahkeme kararıyla kazanmak istememesi ve bu fikrini takıma iletmesi yatıyor. Mercedes, güvenlik aracı kurallarının yarış sonucunu etkileyecek şekilde uygulandığını savunarak sonuca iki kez itirazda bulunmuş, iki itiraz da FIA tarafından reddedilmişti.

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