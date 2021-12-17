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Giriş Tarihi: 17.12.2021 19:59 Son Güncelleme: 17.12.2021 20:00

Milli yelkenci Ozan Türker, dünya üçüncüsü oldu!

AA
Milli yelkenci Ozan Türker, dünya üçüncüsü oldu!

Milli yelkenci Ozan Türker, World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Umman'da gerçekleştirilen şampiyonada, Techno 293 plus erkekler kategorisinde mücadele eden Ozan Türker, 13 yarış sonunda elde ettiği 35 net puanla dünya üçüncüsü oldu. Techno 293 plus kadınlar kategorisinde Merve Vatan, 17 sporcu arasında sekizinciliği elde etti.

420 erkekler karışık kategorisinde Can Ertürk-Ali Beren Adamcıl çifti dördüncü, 420 kadınlar kategorisinde Derin Acal-Nehir Güzeltuna çifti 11. sırada yer aldı.

ILCA 6 kadınlar kategorisinde Zülal Alev Erkan beşinci, erkeklerde Umut Eyriparmak altıncı oldu.

Formula Kite kadınlar kategorisinde yarışan Derin Atakan 4, erkekler kategorisinde ise Derin Cem Baba 11. sırada şampiyonayı tamamladı.

Fransa, İspanya ve ABD'nin ilk üçe yerleştiği ülkeler sıralamasında Türkiye 6. oldu.

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Milli yelkenci Ozan Türker, dünya üçüncüsü oldu!
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