Turkcell Kadın FutbolLigi bugün start alıyor
KADINLARA desteğiyle daima yanında olan Turkcell'in adını taşıdığı Kadın Futbol Süper Ligi'nde perde bugün açılıyor. İlk kez 4 Büyükler'in yer alacağı ligin ilk gününde derbi heyecanı yaşanacak. A Grubu'nda geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş Vodafone ile bu sezon kurulan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'takimücadele saat 15.00'te başlayacak. Diğer müsabakalar ise şöyle: 12.00 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli, Amed Sportif-Hatay, İlkadım- Dudullu, Hakkarigücü- Kayseri, Adana Demir-Trabzonspor, Galatasaray-Sivasspor, 13.00 Karagümrük-Ç.Rize, Konak-ALG Spor, Kocaeli-Ataşehir Bld, Altay- Fatih Vatan, Ankara BB-Kireçburnu.
'Bizim için çok anlamlı' BEŞIKTAŞ'A başarılar dileyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, gurur duyduklarını söyledi. Şahin, "Futbolda 'Ben Varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları tam 9 yıldır destekliyoruz. Takımın 1.5 yıllık aranın ardından bu kez Kadın Futbol Süper Ligi 2021- 22 sezonu ilk maçı kapsamında sahada olması bizim için çok anlamlı. Derbide Vodafone Kadın Futbol Takımı'na başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.
Fatih Karagümrük'teDemireldönemi
TEKNIK direktör Frencesco Farioli ile karşılıklı yollarını ayıran FatihKaragümrük, takımın başınaVolkan Demirel'i getirdi. Temmuz ayında F.Bahçe'de iki sezondur yürüttüğü yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Demirel, kırmızı-siyahlılarla teknik sorumlu olarak 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Karagümrük yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
Maça gelene test bedava
KAMERUN'DA 9 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası için taraftarlara aşı zorunluluğu getirildi. Kamerun Futbol Federasyonu aşısını yaptırmamışvenegatif PCRtesti olmayan taraftarların statlara alınmayacağını duyurdu. Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie organizasyonu izlemek isteyen futbolseverlere ücretsiz PCR testi yapılacağını belirtti. İlk kez kasımda Afrika ülkelerinde görülen Omicron varyantının ardından turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti.