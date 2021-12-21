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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Spor turu

Spor turu
Sakçı 1. oldu ama diskalifiye edildi
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada yarı finalde yüzdü. 24 yaşındaki Sakçı, 25.52'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi ancak sevincimiz kısa sürdü. Emre, 100 metrenin ardından 50 metrede de diskalifiye edildi.

Halkbank seriye F.Bahçe'yi de ekledi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin namağlup lideri Halkbank, şampiyonluktaki güçlü rakibi Fenerbahçe HDİ Sigorta'yı deplasmanda 3-0 yenerek 12'de 12 yaptı. Avrupa Challenge Kupası'nda da hiç kaybetmeyen Ankara ekibi böylece 23 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Mücadelenin setleri 25-21, 25-19 ve 25-21 sonuçlandı.

Rafael Nadal da virüse yakalandı
KORTLARIN efsanesi Rafael Nadal da Kovid-19'dan kurtulamadı. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından geçen hafta Abu Dabi'de düzenlenen Mubadala Dünya Şampiyonası'nın ardından İspanya dönüşünde Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirten Nadal, "Evde karantina altındayım ve benle son dönemde temasa geçen herkesi uyardım" ifadelerini kullandı.

Lider Ümraniyespor Denizli'yi de devirdi
SPOR Toto 1. Lig'in 18. haftasında lider Ümraniyespor, deplasmanda Denizlispor'u Antonio Mrsic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Puanını 36 yapan Ümraniye, koltuğunu sağlamlaştırdı. Günün diğer maçında İstanbulspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 yendi. 64'te Karadeniz ekibinden Savicevic, ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. 73'te Ethemi, İstanbul'u öne geçirdi. 82'de Fofana eşitliği getirse de 90+4'te Melih Kabasakal, sarı-siyahlıları galibiyete taşıdı.

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