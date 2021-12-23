Jüri toplantısında bakan’a sürprız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısına katıldı. Spor ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği toplantıda oyunu kullanan Bakan Kasapoğlu'na bir de sürpriz yapıldı. Dün 44 yaşına giren Kasapoğlu için milli sporcular özel bir kutlama videosu hazırladı. Büyük ekrandan gösterilen videoda aralarında Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Eda Erdem, Yasemin Adar gibi çok sayıda ismin yer aldığı sporcular, Bakan'a iyi dileklerini iletti. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Türk sporu için 2021'in tarihi bir yeri var. Büyük başarılar, büyük mutluluklar yaşadık. O yüzden 2021 Gillette Milliyet Ödülleri çok bereketli" dedi.