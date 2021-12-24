Haber turu

Vakalara rağmen aşıya ret PREMIER Lig'de Kovid- 19'a yakalanan oyuncu sayısı her geçen gün artarken son olarak iki erteleme daha geldi. Dünyanın merakla beklediği 'BoxingDay' döneminde Liverpool-Leeds Unitedve Wolverhampton-Watford karşılaşmaları ertelendi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği konuyla ilgili açıklama yaparken futbolcuların %16'sının aşı olmadığını ve ısrarlı bir şekilde aşı olmayı reddettiklerini duyurdu.
237 yumruk yedi yıkılmadı!
BOKSTA Amanda Serrano ve Miriam Gutierrez'i karşı karşıya getiren mücadeleye Gutierrez'in yediği yumruklar damga vurdu. Toplamda 237 yumruk yiyen ve buna rağmen nakavt olmayan İspanyol boksör, puanla mağlubiyete engel olamadı. 38 yaşındaki sporcunun yüzünde kırık veçatlaklar oluştu.
Messi her ay kazandırıyor LIONEL Messi'nin Barcelona'dan sezon başında sansasyonel bir şekilde Paris Saint Germain'e transfer olması kulübün sosyal ağlarının da popülerliğini yükseltti. Arjantinli yıldızıntransferindensonrakiilk haftada 20milyon kişininParis ekibininsosyal medyahesaplarınaabone olduğu ve her ay1 milyon artış gösterdiğibelirtildi. PSG sponsorluk anlaşmaları direktörü Mark Armstrong yaptığı açıklamada, "Şimdi kendimiz için rekor bir rakama ulaştık. Tüm sosyal medya hesaplarında 150 milyon abonemiz var" ifadelerini kullandı.
Mostafa'nınOPSIYONUkullanıldı G.SARAY geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in4 milyon dolarlıksatın alma opsiyonunukullandığına dairresmi yazıyı Zamalekkulübüne gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Mısırekibine 4 milyondolar ödeme yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını çok istediği 24 yaşındaki oyuncu, ligde 16 maça çıkarken, 5 kez fileleri sarstı.