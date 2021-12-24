Haber turu

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Giriş Tarihi: 24.12.2021

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Vakalara rağmen aşıya ret
PREMIER Lig'de Kovid- 19'a yakalanan oyuncu sayısı her geçen gün artarken son olarak iki erteleme daha geldi. Dünyanın merakla beklediği 'Boxing Day' döneminde Liverpool-Leeds United ve Wolverhampton- Watford karşılaşmaları ertelendi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği konuyla ilgili açıklama yaparken futbolcuların %16'sının aşı olmadığını ve ısrarlı bir şekilde aşı olmayı reddettiklerini duyurdu.

237 yumruk yedi yıkılmadı!
BOKSTA Amanda Serrano ve Miriam Gutierrez'i karşı karşıya getiren mücadeleye Gutierrez'in yediği yumruklar damga vurdu. Toplamda 237 yumruk yiyen ve buna rağmen nakavt olmayan İspanyol boksör, puanla mağlubiyete engel olamadı. 38 yaşındaki sporcunun yüzünde kırık ve çatlaklar oluştu.

Messi her ay kazandırıyor
LIONEL Messi'nin Barcelona'dan sezon başında sansasyonel bir şekilde Paris Saint Germain'e transfer olması kulübün sosyal ağlarının da popülerliğini yükseltti. Arjantinli yıldızın transferinden sonraki ilk haftada 20 milyon kişinin Paris ekibinin sosyal medya hesaplarına abone olduğu ve her ay 1 milyon artış gösterdiği belirtildi. PSG sponsorluk anlaşmaları direktörü Mark Armstrong yaptığı açıklamada, "Şimdi kendimiz için rekor bir rakama ulaştık. Tüm sosyal medya hesaplarında 150 milyon abonemiz var" ifadelerini kullandı.

Mostafa'nın OPSIYONU kullanıldı
G.SARAY geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandığına dair resmi yazıyı Zamalek kulübüne gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmaya göre sezon sonuna kadar Mısır ekibine 4 milyon dolar ödeme yapacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını çok istediği 24 yaşındaki oyuncu, ligde 16 maça çıkarken, 5 kez fileleri sarstı.

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