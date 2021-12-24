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Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:03

İlyasoğlu bir kez daha Türkiye şampiyonu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İlyasoğlu bir kez daha Türkiye şampiyonu

Muğla’nın gururu 17 yaşındaki milli güreşçi Selvi İlyasoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İlyasoğlu, Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonasında 59 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası 22-23 Aralık 2021 tarihleri arasında Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda 30 kulübün 220 sporcusu ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen şampiyonaya henüz 17 yaşında olan ve yaşından dolayı müsabakaya doktor raporuyla katılan milli sporcu Selvi İlyasoğlu, 59 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız, "Sporcu dostu ve sporcuların en büyük destekçisi olan Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'ın bizlere sağladığı imkânlar ve verdiği desteklerden dolayı; Başkan'ımız Kamil Ceylan'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunarak, daha çok başarılar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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İlyasoğlu bir kez daha Türkiye şampiyonu
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