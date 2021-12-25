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Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:32

Milos Raonic, Avustralya Açık'a katılamayacak

AA
Milos Raonic, Avustralya Açık’a katılamayacak

Kanadalı Milos Raonic, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacak.

Avustralya Açık'tan yapılan açıklamada, topuğundaki sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilen 30 yaşındaki tenisçinin, turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi.

Tek erkeklerde eski dünya 3 numarası Raonic, mart ayında kalçasından sakatlanmış ve üç aylık bir aradan sonra kortlara dönmüştü. Bu kez, temmuz ayında, Atlanta Açık turnuvası sırasında yaşadığı topuk sakatlığı, Kanadalı tenisçiyi bir kez daha kortlardan ayırmıştı.

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Kanadalı Bianca Andreescu, Çek Karolina Pliskova ile Karolina Muchova, ABD'li Jennifer Brady ve Rus Natalia Vikhlyantseva, tek erkeklerde ise İsviçreli Roger Federer ile Stan Wawrinka çeşitli gerekçeleriyle Avustralya Açık'a katılmayacaklarını önceden duyurmuştu. Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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Milos Raonic, Avustralya Açık'a katılamayacak
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