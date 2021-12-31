Oleksandr Usyk’ten çarpıcı itiraf! Joshua o anlarda çok tuhaf davranıyordu...

WBC'de Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Eylül ayında Britanyalı boksör Anthony Joshua ile yaptığı maçın görüntülerini tekrar izlediğini ve tuhaf şeylerin farkettiğini açıkladı.
Ukraynalı boksör Usyk, Joshua'yı yenmiş ve yenilmezlik unvanını korumayı başarmıştı. Usyk, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu'nun (IBO) ağırsıklet şampiyonu olmuştu.
İKİLİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TEKRAR KARŞI KARŞIYA GELECEK
Önümüzdeki aylarda tekrar karşılaşmaları yüksek ihtimal görünen Usyk ve Joshua olası maç için hazırlıklarını devam ettiriyor. Rövanş talebi Britanyalı boksör Anthony Joshua tarafından gelmişti.
AJ'ye karşı iyi bir şekilde hazırlandığını ifade eden Usyk, Joshua'yı izlediğini ve tuhaf şeyler gördüğünü ifade etti.
Forbes'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'nın önceki dövüşlerdeki, özellikle de Britanyalı boksörün 2019 yılında Andy Ruiz Jr.'a teknik nakavtla mağlup olup profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini aldığı diğer karşılaşmadaki beden dilini incelediğini ifade etti.
İşte Usyk'ten çarpıcı itiraflar...
"Teknik ekipteki arkadaşlarımız gözlemleyip analiz ediyor, biz de gözlemleri işe yarar hale getirmeye çalışıyoruz."
"Joshua'nın dövüşten sonra epey yorgun olduğunu gözlemledim. Ruiz'le ilk dövüşünden önce de tuhaf göründüğünü fark ettim. Ancak ben bunun sebebini merak etmiyorum."
"Belki bazı içsel nedenlerden dolayıdır. Nedenlerini de düşünmek istemiyorum. Ellerinin iplerde olması o kadar da sıradışı değildi, bunun birçok farklı nedeni olabilir."
"DAĞINIKTI VE DİŞLİĞİNİ ÇİĞNİYORDU"
"Beni asıl şaşırtan şey, dikkatinin biraz dağınık olmasıydı ve dişliğini çiğniyordu. Bu yüzden tuhaf davrandığını düşündüm ama herkesin kendine has huyları var."
12 RAUNTLUK MAÇ
34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.
Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk profesyonel kariyerini 19 galibiyet 0 mağlubiyet ile devam ettiriyor ve bu galibiyetlerin 13'ü ise nakavt... Joshua'nın skoruysa 24-2 ve 22 nakavt.