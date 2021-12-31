Oleksandr Usyk’ten çarpıcı itiraf! Joshua o anlarda çok tuhaf davranıyordu...

"Belki bazı içsel nedenlerden dolayıdır. Nedenlerini de düşünmek istemiyorum. Ellerinin iplerde olması o kadar da sıradışı değildi, bunun birçok farklı nedeni olabilir."

"DAĞINIKTI VE DİŞLİĞİNİ ÇİĞNİYORDU"

"Beni asıl şaşırtan şey, dikkatinin biraz dağınık olmasıydı ve dişliğini çiğniyordu. Bu yüzden tuhaf davrandığını düşündüm ama herkesin kendine has huyları var."