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Giriş Tarihi: 1.1.2022 18:30 Son Güncelleme: 1.1.2022 18:30

Adana'da attan düşen jokey hastaneye kaldırıldı!

AA
Adana’da attan düşen jokey hastaneye kaldırıldı!

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen jokeylerden biri hastanede tedavi altına alındı. Jokey Emrah Sincan, 112 Acil Sağlık ekibince kontrol amaçlı kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen jokeylerden biri hastanede tedavi altına alındı. TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6. Koşusunda, 1200 metre kum pistteki yarışta, "Yamoto" isimli safkandan apranti Nizamettin Demir, "Akkuş Kızı" isimli safkandan jokey Emrah Sincan ve "Eylülcemre" isimli attan jokey Mücahit Bayır düştü.

Sağlık ekipleri, jokeyler Sincan ve Bayır ile apranti Demir'e müdahale etti. Jokey Sincan, 112 Acil Sağlık ekibince kontrol amaçlı kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TJK'dan yapılan açıklamada, 6. koşuda safkanlardan düşen jokeylerden Emrah Sincan'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı, jokey Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Adana'da attan düşen jokey hastaneye kaldırıldı!
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