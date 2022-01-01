Naz yeni yıla vedayla girdi

AMilli Kadın Voleybol Takımı'na yıllarca hizmet eden ve büyük başarılara imza atan Naz Aydemir Akyol, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filenin Sultanları'na veda ettiğini duyurdu. "2004yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığımMilli formama artık veda vakti" ifadelerini kullanan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki voleybolcusu, "17 sene boyunca çalışma fırsatıbulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime,teknik ekip, sağlık ekibi ve gururlaformayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma;Pamir'in doğumundan sonra banaher türlü imkânı ve kolaylığı sağlayanSayın Federasyon BaşkanımızMehmet Akif Üstündağ ve yönetimkuruluna; her maçımızda desteklerinihiçbir zaman esirgemeyenTürk halkına herşey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.