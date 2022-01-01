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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Naz yeni yıla vedayla girdi

Naz yeni yıla vedayla girdi

Fenerbahçe’nin başarılı voleybolcusu Naz Aydemir Akyol, 17 yıl hizmet ettiği A Milli Takım’ı bıraktığını duyurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yıllarca hizmet eden ve büyük başarılara imza atan Naz Aydemir Akyol, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filenin Sultanları'na veda ettiğini duyurdu. "2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım Milli formama artık veda vakti" ifadelerini kullanan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki voleybolcusu, "17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir'in doğumundan sonra bana her türlü imkânı ve kolaylığı sağlayan Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

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Naz yeni yıla vedayla girdi
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