Hastanede hemşire ringlerde şampiyon

Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19'un özellikle sağlık sektöründekizorlu çalışma şartlarınarağmen en son geçtiğimiz yılınekim ayında İtalya'da yapılan KickBoks dünya şampiyonasından altın madalya ile döndü. Sağlık ordusunun iyilik meleği, ringlerin şampiyonu 28yaşındaki Duygu Turan, sıra dışı hikâyesini SABAH SPOR'a anlattı:
ANNEM SAYESİNDE BU GÜNLERE GELDİM
2009'da bu spora başladım ve 12yıldır devam ediyorum. Televizyondahocamın (Hasan Fahri Şen) maçlarınıizliyordum. Ben de yapmak istiyordum.Ama babam, çok zayıf olduğumiçin dayak yiyip, zarar görmemden çokkorktu. Sokakta çok kötü bir kavgayakarıştım. Sonrasında annemin de desteğiylebabam beni bu spora başlattı. Annemolmasa bu zamanlara gelemezdim.Her zaman beni destekledi. Gerek maddigerekse manevi desteğini hiç eksik etmedi.Sabahları koşmaya gittiğim BelgradOrmanı'na benimle geliyor. Çok soğukhavalarda bile beni bekliyor. Bu kupalarıbenden çok annem hak ediyor.
MAÇLARDA SERT, İŞİMDE PAMUK GİBİYİM
Hastanede daha yardımseverim vebunun bilinciyle yetiştim. Ringde kazanmakiçin hastanedeki Duygu'dandaha agresif, daha ciddi, daha sert olmamgerekiyor. Karşıdaki kişi bendençekinmeli. Hastanede benden yardımisteyenlerin çekinmemeleri gerek. Akşamşampiyon oluyorum, sabah işe gidiyorum.Şampiyon oldum diye işe gitmemezlikyapmıyorum. Başarının ardındasadece benim değil hocamın, aileminve herkesin verdiği emek var.
SAĞLIK BAKANIMIZ KOCA BENİ TEBRİK ETMİŞTİ
Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, beni sosyal medyadan 2019 yılında tebrik etmişti. Bunlar da önemli şeyler. Bakanlığındesteğini görünce çok gururlanmıştım. Başka hemşire arkadaşlarım var. Sadece nöbet tuttukları için akşam 5'e kadar uyuyanlar var. Ben bunu yapmıyorum. Kendim için, ülkem için sorumluluklarımvar. Daha az uyuyorum, antrenmanyaparken dinlenmeye çalışıyorum. Spor vazgeçilmezim. Bilek güreşiyaptım, çok iyi futbol oynuyordum. Belki o zaman yönlendirilsem futbol kadın milli takımında bile olurdum.
EĞİTİMLE SPOR YAN YANA OLUR
ÜNIVERSITEYI Kocaeli'de okudum ama orada spor yapabileceğim bir yer bulamadım. Hasanhocam bana bir kum torbası gönderdi. İp atlayarak,kum torbasıyla çalışarak yurtta antrenmanyaptım. Benim için zor bir süreç oldu ama ilk şampiyonluğumu üniversitedeyken yaşadım. Bazı hocalarım 'Spor mu yapacaksın, hemşiremi olacaksın' diye baskı yaptı. Ama ben fazla kulak asmadım ve ikisine de gereken özeni gösterdim. Kimsenin lafıyla hedeflerimi hiçbir zaman değiştirmedim. Bu sporu yapmak isteyenler kendilerinegüvensinler, emek versinler ve kazanacaklarınainansınlar. 'Eğitim hayatına devam ederken spor olmaz' diyen aileler var. Buradan onlara söylemek istediğim; ben iyi bir örneğim, eğitimle spor yan yana olur.
BENİ KÜÇÜMSEYENLER ŞİMDİ SAYGI DUYUYOR
GENELDE spor salonuna yeni başlayan erkekler beni hafifealıyor. Ama onlara günlerini gösteriyorum. Erkek olarakbir kadından daha güçlü olabilirler ama teknik ve hızönemli. Ben de bu iki özelliğimle onlarla baş ediyorum.Bana saygı duymayı öğreniyorlar. Beni aşağıya çekmekisteyenler, moralimi bozan insanlar oldu. 'Gidiyorsundayak yiyorsun' diyen akrabalarım, arkadaşlarım vardı.Şampiyon olunca 'Biz sana güveniyorduk' demeye başladılar.
PAHALI BİR SPOR AMA SPONSOR DESTEĞİ YOK!
KICK Boks'la uğraşanların en büyük sıkıntısı sponsor bulamamak. Eldivenin tanesi 1500 TL. Bunun için bile sponsor bulamıyoruz. Çok zengin iş adamları ile konuştuk. Bizim aylık maaş aldığımızı düşünüyorlar. Bir kere şampiyon olunca para alıyorsun o da çok yüksek değil. Sponsorlara çağrıda bulunuyoruz. Yurt dışına gittiğimde devletkarşılıyor ama bizi yoran yurt içindekiharcamalar. Hocam bana vizyon kattı. 'Sadece derece yapma, şampiyon olmayı iste' dedi. Üniversiteye giderken param yoktu. Antrenmana gitmek için 30 dakikalık yolları yürüyordum. Bir gün hocama "Ben gelemiyorum" dedim, bana burs sağladılar. Ben deonların emeklerini boşa çıkarmadım.