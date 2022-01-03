SABAH Spor Özel | Hemşirelik ve boksörlük yapan Duygu Turan’dan özel açıklamalar: Bugünlere annem sayesinde geldim

"EĞİTİMLE SPOR YAN YANA OLUR"

"Ünivetsiteyi Kocaeli'de okudum ama orada spor yapabileceğim bir yer bulamadım. Hasan hocam bana bir kum torbası gönderdi. İp atlayarak, kum torbasıyla çalışarak yurtta antrenman yaptım. Benim için zor bir süreç oldu ama ilk şampiyonluğumu üniversitedeyken yaşadım. Bazı hocalarım 'Spor mu yapacaksın, hemşire mi olacaksın' diye baskı yaptı. Ama ben fazla kulak asmadım ve ikisine de gereken özeni gösterdim. Kimsenin lafıyla hedeflerimi hiçbir zaman değiştirmedim. Bu sporu yapmak isteyenler kendilerine güvensinler, emek versinler ve kazanacaklarına inansınlar. 'Eğitim hayatına devam ederken spor olmaz' diyen aileler var. Buradan onlara söylemek istediğim; ben iyi bir örneğim, eğitimle spor yan yana olur."