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Giriş Tarihi: 4.1.2022 14:58

Kırıkkalespor kampa girdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkalespor kampa girdi

3.lig 3.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kırıkkale Büyük Anadoluspor ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. Kulüp Başkanı Veli Uça, Kemer'de bir otelde gerçekleşen kamp 14 gün süreceğini söyledi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 16 Ocak'ta start alacak ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Kemer'de bir otelde kampa girdi. Kırmızı-lacivertli ekip 14 gün sürecek kamp çalışmalarına günde çift idman yaparak devam edecek. 3 tane hazırlık maçı oynamayı planlayan Kırıkkale ekibi 15 Ocak'ta Fethiyespor ile oynayacağı müsabaka için Fethiye'ye hareket edecek.

4 TAKVİYE YAPILACAK

Kamp çalışmalarını en iyi şekilde yapmayı planladıklarını söyleyen Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp Başkanı Veli Uça "ikinci yarıda hedefimize ulaşmak için hazırlıklarımızı eksiksiz yapacağız. Eksikliğini tespit ettiğimiz bölgelere takviye konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Kampa sürecinde 4 futbolcu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Takımımızın ikinci yarıda hedefine ulaşması için tüm tedbirlerimizi alacağız" dedi.

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Kırıkkalespor kampa girdi
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