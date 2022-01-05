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Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:21

Kırıkkalespor’dan adına yakışır sponsorluk anlaşması

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkalespor’dan adına yakışır sponsorluk anlaşması

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor kripto para alım satım platformu CriptoSwaps ile bir buçuk yıllık isim ve sırt sponsorluğu anlaşması Firma CEO'su Hamza Özkan Cıbır ve kulüp başkanı Veli Uça ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Kırıkkale ve ilçe Belediye başkanları ve çeşitli STK başkanları katılımı ile imzalanmıştı. Sponsorluk imzalanması sonrasında taraflardan açıklama geldi.

Criptoswaps Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır, "Biz de Türkiye'de Takımlarla birlikte büyümek istedik. Bu doğrultuda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la da anlaşmak istedik. Türk futbolu, Türk sporuna elimizden geldiğince bir şeyler yapabilmeyi hedefliyoruz. Bu bir gönül işi. Kırıkkalespor ve taraftarını çok seviyorum. Kırıkkalespor'u her zaman hedeflediği yerde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"KIRIKKALESPOR ORTAK SEVDAMIZ"

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp Başkanı Veli Uça "Kırıkkalespor için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Takım için bu zamana kadar hiçbir şeyden kaçmadık. Kulübümüz için iyiyi değil, en iyiyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte her geçen gün kulübümüze nasıl değer katabiliriz, taşıdığımız bu bayrağı daha yukarıya nasıl çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Kırıkkalespor hepimizi birleştiren ortak sevdamız. Bu tür desteklerin şehrimizde olması sevindirici." dedi.

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Kırıkkalespor’dan adına yakışır sponsorluk anlaşması
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