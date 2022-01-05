Kırıkkalespor’dan adına yakışır sponsorluk anlaşması

Criptoswaps Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Özkan Cıbır, "Biz de Türkiye'de Takımlarla birlikte büyümek istedik. Bu doğrultuda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la da anlaşmak istedik. Türk futbolu, Türk sporuna elimizden geldiğince bir şeyler yapabilmeyi hedefliyoruz. Bu bir gönül işi. Kırıkkalespor ve taraftarını çok seviyorum. Kırıkkalespor'u her zaman hedeflediği yerde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"KIRIKKALESPOR ORTAK SEVDAMIZ"

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp Başkanı Veli Uça "Kırıkkalespor için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Takım için bu zamana kadar hiçbir şeyden kaçmadık. Kulübümüz için iyiyi değil, en iyiyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte her geçen gün kulübümüze nasıl değer katabiliriz, taşıdığımız bu bayrağı daha yukarıya nasıl çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Kırıkkalespor hepimizi birleştiren ortak sevdamız. Bu tür desteklerin şehrimizde olması sevindirici." dedi.