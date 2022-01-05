Çukurova, Avrupa'da turladı BASKETBOLDA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanş maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanyol ekibi LointekGernika'yı 69-40mağlup ederek son16 turuna yükseldi. İlk karşılaşmada rakibine 83-59 kaybeden temsilcimize en az 25 sayı fark gerekiyordu. Jasmine Thomas, Kristine Anigweve Kuanitra'nın iyi oyunununyanı sıra taraftarınında desteğiyle turuncu-lacivertliler, parkeden 29 sayı farkla galip ayrılmayı başardı. Çukurova, son 16'da Fransız Villeneuve d'Ascq Flammes ile karşılaşacak.
İzinsiz röportaja 500 bin € ceza
CHELSEA forması giyen Romelu Lukaku'nun neden olduğu krizden para cezası çıktı. Geçtiğimiz gün Sky Sports'a izinsiz röportaj verip takımdan ayrılmak istediğini dile getirenBelçikalı yıldıza 500 binEuro (7.5 milyon TL) cezakesildi. Hafta sonu oynanan Liverpool maçının kadrosuna alınmayan Lukaku, yönetimle gerçekleştirdiği son görüşmeden olumluayrılsa da cezaya engel olamadı. Affedilen 28 yaşındaki santrforun, bugün oynayacak lig kupasında Tottenham'a ROMELU karşı oynaması bekleniyor.
Yeni Malatya, Donsah'ı aldı
SÜPER Lig'de bu sezon puan tablosunun sonuna demir atan Yeni Malatyaspor, ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi. İtalya Serie B ekibi Crotone ile kontratını fesheden orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı renklerinekatan sarı-siyahlılar,oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşmeyeimza attı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Çizme'de 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Ganalıorta saha oyuncusu,geçen sezon da ÇaykurRizespor'da kiralıkolarak forma giymişti.