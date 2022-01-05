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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Spor turu

Spor turu
Çukurova, Avrupa'da turladı
BASKETBOLDA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanş maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanyol ekibi Lointek Gernika'yı 69-40 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İlk karşılaşmada rakibine 83-59 kaybeden temsilcimize en az 25 sayı fark gerekiyordu. Jasmine Thomas, Kristine Anigwe ve Kuanitra'nın iyi oyununun yanı sıra taraftarının da desteğiyle turuncu-lacivertliler, parkeden 29 sayı farkla galip ayrılmayı başardı. Çukurova, son 16'da Fransız Villeneuve d'Ascq Flammes ile karşılaşacak.

İzinsiz röportaja 500 bin € ceza
CHELSEA forması giyen Romelu Lukaku'nun neden olduğu krizden para cezası çıktı. Geçtiğimiz gün Sky Sports'a izinsiz röportaj verip takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Belçikalı yıldıza 500 bin Euro (7.5 milyon TL) ceza kesildi. Hafta sonu oynanan Liverpool maçının kadrosuna alınmayan Lukaku, yönetimle gerçekleştirdiği son görüşmeden olumlu ayrılsa da cezaya engel olamadı. Affedilen 28 yaşındaki santrforun, bugün oynayacak lig kupasında Tottenham'a ROMELU karşı oynaması bekleniyor.

Yeni Malatya, Donsah'ı aldı
SÜPER Lig'de bu sezon puan tablosunun sonuna demir atan Yeni Malatyaspor, ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi. İtalya Serie B ekibi Crotone ile kontratını fesheden orta saha oyuncusu Godfred Donsah'ı renklerine katan sarı-siyahlılar, oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Çizme'de 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Ganalı orta saha oyuncusu, geçen sezon da Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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