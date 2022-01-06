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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:04

Avustralya'da Novak Djokovic'in vizesi iptal edildi

DHA
Avustralya’da Novak Djokovic’in vizesi iptal edildi

Teniste erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic'in, Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Avustralya'nın Melbourne Havaalanı'nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi.

Avustralya Sınır Güvenliği (ABF), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır" ifadelerini kullandı.

17-30 Ocak'ta Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesi 'Djokovic' krizi yaşandı. Daha önce 9 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne Havaalanı'na gelen Sırp raketin, ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Djokovic'in Melbourne kentinde bir otele yerleştirildiği bildirilirken, Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından bir açıklama yapıldı.

34 yaşındaki tenisçinin Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmek için uygun kanıt sağlamadığının belirtildiği açıklamada, "Avustralya Sınır Güvenliği, ülkeye girişlerde yasalarımıza uygun giriş gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamaya devam edecektir.

ABF, Djokovic'in Avustralya'ya giriş şartlarını yerine getirmediği ve yerine getirdiğine dair uygun kanıt sağlamadığını onaylamaktadır. Bu kapsamda vizesinin iptal edildiğini onaylamaktadır. Vizesi olmayan ya da vizesi iptal edilen kişiler, Avustralya'dan çıkarılacaktır" denildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Novak Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Özellikle sınır güvenliği söz konusu olduğunda kural, kuraldır. Sağlam sınır politikalarımız, Avustralya'nın dünyada Covid-19'da en az can kaybı oranına sahip olan ülkeler arasında olmasının en önemli nedenidir. Tetikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, Djokovic'in vizesinin iptal edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi;

"Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz."

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