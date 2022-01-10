Gençler "Şühedanın İzinde" yürüdü

"YOLUMUZ, LİDER ÜLKE TÜRKİYE İDEALİNDEN GEÇİYOR"

Bakan Kasapoğlu, Ahlat'tan, Malazgirt'ten, Niğbolu'dan, Sarıkamış'tan ve Çanakkale'den geçen yolun, bugün de önlerinde durduğunu belirterek, bin yıllık cesaret, feraset, sadakatle bir ve beraber olarak yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yollarının Afrin'den, El-Bab'dan ve Karabağ'dan geçtiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Yolumuz, lider ülke Türkiye idealinden geçiyor. Yolumuz, ecdadını anmak için yola düşen, yola revan olan gençlerin kalbinden, enerjisinden ve zihninden geçiyor. Bizim gençlerimiz yalnız bu ülke için, yalnız bu coğrafya için değil, gururla ifade ediyorum, sahip oldukları adalet anlayışıyla, merhametleriyle, vefasıyla tüm insanlık için büyük bir umudu teşkil ediyor." diye konuştu.