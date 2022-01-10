Mahkeme, Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu görüşen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, ünlü raketin savunmasını kabul ederek hükümetin vize iptal kararını kaldırdı. Mahkemenin kararının ardından başka bir gelişme olmazsa Djokovic'in Melbourne'da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvasına katılması bekleniyor.

DJOKOVIC DESTEKÇİLERİ KARARI COŞKUYLA KARŞILADI

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görüşülürken, ünlü raketi destekleyen hayranları kararı sevinçle karşıladı. Duruşma süresince Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veren çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan Djokovic hayranları kararı dans ederek kutladı.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu. Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.