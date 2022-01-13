VakıfBank ve F.Bahçe Dörtlü Final’de

Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Aydın BŞB'yi 3-0 mağlup etti. Setleri 25-11, 25-17 ve 25-13 kazanan Sarı Melekler, Dörtlü Final'e yükselerek Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Diğer maçta ise VakıfBank, Galatasaray HDISigorta'yı 25-22, 25-13 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenip Dörtlü Final'e kaldı. Sarı-siyahlıların rakibi, bugünkü THY-Kuzeyboru karşılaşmasının galibi olacak.
BAHÇEŞEHİR İLK KEZ KAYIP BASKETBOLDA FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratovtakımına 75-70 yenildi. Avrupa'da bu sezon ilk kez kaybeden Kırmızı Ejderhalar'da Sam Dekker 16, Jamar Smith 15, Oğuz Savaş 10 sayı attı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş Icrypex, sahasında İsrail temsilcisiHapoel U-Net Holon'a72-70 mağlup oldu.