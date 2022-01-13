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Giriş Tarihi: 13.1.2022

VakıfBank ve F.Bahçe Dörtlü Final’de

VakıfBank ve F.Bahçe Dörtlü Final’de
Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Aydın BŞB'yi 3-0 mağlup etti. Setleri 25-11, 25-17 ve 25-13 kazanan Sarı Melekler, Dörtlü Final'e yükselerek Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Diğer maçta ise VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-22, 25-13 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenip Dörtlü Final'e kaldı. Sarı-siyahlıların rakibi, bugünkü THY-Kuzeyboru karşılaşmasının galibi olacak.

BAHÇEŞEHİR İLK KEZ KAYIP
BASKETBOLDA FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratov takımına 75-70 yenildi. Avrupa'da bu sezon ilk kez kaybeden Kırmızı Ejderhalar'da Sam Dekker 16, Jamar Smith 15, Oğuz Savaş 10 sayı attı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş Icrypex, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 72-70 mağlup oldu.

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VakıfBank ve F.Bahçe Dörtlü Final’de
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