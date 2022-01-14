Son dakika: Novak Djokovic’e Avustralya’dan ikinci şok

Novak Djokovic'in vizesi, Avustralya tarafından sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi. Sırp raket, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer alamayacak.
STEFANOS TSITSIPAS'TAN DJOKOVIC'E TEPKİ: AŞI YAPTIRANLARI APTAL GİBİ GÖSTERİYOR
Teniste tek erkekler klasmanında 4 numaralı Yunan raket Stefanos Tsitsipas, Kovid-19 aşısı yaptırmadan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak isteyen Sırp raket Novak Djokovic'in davranışının, kurallara uyarak aşı yaptıran oyuncuları "aptal gibi" gösterdiğini söyledi.
Avustralya Açık hazırlıklarını Rod Laver Arena'da yaptığı antrenmanla sürdüren 23 yaşındaki Yunan tenisçi Tsitsipas, Hindistan'ın WION haber kanalına verdiği röportajda, Djokovic'i eleştirdi. Tek erkelerde bir numaralı raket Djokovic de dahil olmak üzere bazı oyuncuların aşı yaptırmamalarına rağmen Avustralya vizesi almalarına tepki gösteren Tsitsipas, "İstatistikler, oyuncuların yüzde 98'inin aşılandığını ve Avustralya'ya gelip performanslarını göstermek için yapmaları gerekeni yaptığını gösteriyor" dedi.
Yunan raket, "Çok küçük bir grup kendi yolunu izlemeyi seçti ve bu, çoğunluğun aptal gibi ya da başka bir şeymiş gibi görünmesine neden oluyor" ifadesini kullandı. Tsitsipas, Avustralya'nın Kovid-19 aşı gerekliliklerine uymayan Sırp raketin, 21. grand slam şampiyonluğu şansını riske attığını söyledi.
Tsitsipas, "(Djokovic) Elbette kendi kurallarına göre oynuyor ve birçok oyuncunun yapmaya cesaret edemediği şeyi yapıyor, özellikle de ATP, oyuncuların ülkeye girmesi için belirli kriterleri açıkladıktan sonra. Kimse Avustralya'ya aşısız ve protokollere uymak zorunda kalmadan gelebileceğini gerçekten düşünmedi" diye konuştu.
Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP), ilk 100 içindeki erkek oyunculardan 97'sinin Kovid-19 aşılarını yaptırdığını açıklamıştı. Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen ve kura çekiminde ilk turda vatandaşı Miomir Kecmanovic ile eşleşen Djokovic, antrenmanlarını sürdürüyor. Sırp tenisçinin, Avustralya'ya vize başvurusu formlarında yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin, kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.
NE OLMUŞTU?
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı. Kararın ardından otelden ayrılan geçen yılın Avustralya Açık şampiyonu Djokovic, turnuvanın oynanacağı tesislerde antrenmanlarına başlamıştı.
SALGIN, AVUSTRALYA AÇIK'A İLGİYİ DÜŞÜRDÜ
Avustralya'nın Melbourne kentinde tek kadın ve tek erkeklerde yüzlerce tenisçinin ana tabloya girmek için yaklaşık bir haftadır mücadele verdiği kortlardaki seyirci sayısının yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Günlük Kovid-19 vaka sayılarının 100 binin üzerinde seyrettiği Avustralya'da her yıl eleme turlarında bile rekor sevilere ulaşan seyirci sayısının yerine bu sene hem kortlarda hem de turnuvanın yapıldığı tesislerde sessizlik hakim.
Kovid-19 öncesindeki yıllarda gerek kortlarda gerekse açık alanlarda aileleriyle etkinliklere katılan on binlerce seyircinin yerine artık oyuncular, antrenörler, hakemler, top toplayıcı çocuklar, basın mensupları, güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar var. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo maçlarının başlamasına 3 gün kala Victoria Eyalet Hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında biletlerin sadece yarısının satılacağını duyurdu.
Halihazırda ne kadar bilet satıldığını açıklamayan ancak satışların yüzde 50'nin altında olduğuna dikkati çeken eyalet hükümeti, ana tablo maçlarının da alışılmışın dışında az seyirciyle yapılacağını resmileştirdi. Avustralya'da son 24 saatteki verilere göre 130 bin 35 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, 56 kişi de virüsten hayatını kaybetti. Virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde 1 milyon 532 bin 77 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 2 bin 580 kişi de yaşamını yitirdi.