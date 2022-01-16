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Giriş Tarihi: 16.1.2022 10:05 Son Güncelleme: 16.1.2022 10:23

Son dakika: Novak Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edilecek

Son dakika: Novak Djokovic, Avustralya’dan sınır dışı edilecek

Avustralya Mahkemesi, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in vize iptaline yaptığı itirazı haksız buldu ve dünya 1 numarasının sınır dışı edilmesine hükmetti. Sırp raket, daha önce 9 kez kazandığı Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek.

Avustralya Açık'ı 9 kez kazanan dünya 1 numarası Novak Djokovic'in 21. grand slam turnuvasını kazanma hayali suya düştü. Avustralya Federal Mahkemesi, aşı olmayı reddeden Sırp raket için kararını verdi. Avustralya Federal Mahkemesi, teniste tek erkekler dünya 1 numarası için kararını verdi. Mahkeme, Novak Djokovic'in itirazlarını reddetti ve vizesini iptal etti.

Djokovic kararını 3 yargıç onadığı için Sırp raketin itiraz etme hakkı bulunmuyor. Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de kalan 34 yaşındaki sporcu en kısa sürede sınır dışı edilecek. Novak Djokovic hakkında gerekçeli karar birkaç gün içinde açıklanacak.

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Son dakika: Novak Djokovic, Avustralya'dan sınır dışı edilecek
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