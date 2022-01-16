Son dakika: Novak Djokovic, Avustralya’dan sınır dışı edilecek

Avustralya Açık'ı 9 kez kazanan dünya 1 numarası Novak Djokovic'in 21. grand slam turnuvasını kazanma hayali suya düştü. Avustralya Federal Mahkemesi, aşı olmayı reddeden Sırp raket için kararını verdi. Avustralya Federal Mahkemesi, teniste tek erkekler dünya 1 numarası için kararını verdi. Mahkeme, Novak Djokovic'in itirazlarını reddetti ve vizesini iptal etti.

Djokovic kararını 3 yargıç onadığı için Sırp raketin itiraz etme hakkı bulunmuyor. Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de kalan 34 yaşındaki sporcu en kısa sürede sınır dışı edilecek. Novak Djokovic hakkında gerekçeli karar birkaç gün içinde açıklanacak.