Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avustralya’nın kralı Avustralya’da yok
Giriş Tarihi: 17.1.2022

Avustralya’nın kralı Avustralya’da yok

Avustralya’nın kralı Avustralya’da yok

Djokovic’in başvurusu Federal Mahkemesi’nce geri çevrildi ve Dünya 1 numarası, tam 9 kez şampiyon olduğu kıtadan kovularak ayrılmak zorunda kaldı

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran Novak Djokovic yine hayal kırıklığına uğradı. Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi'nde görülen davada, Djokovic'in avukatlarının savunmasını kabul etmeyen 3 hakimden oluşan mahkeme heyeti, Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak verdiği kararı haklı bularak vize iptal kararını onayladı. Bunun ardından Sırp tenisçi, ülkeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, bugün başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Ancak bu ülkeye vardığında yanlış vizeye başvurduğu iddiasıyla girişine izin verilmeyen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Djokovic buna karşı açtığı davayı kazansa da Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmişti.

Ahmet Çalık'ın adı parkta yaşayacak
TRAFIK kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın ismi, Karatay Belediyesi'nce bir parka verildi. Belediye Meclisi, kent merkezinde yapımı süren 31 bin metrekare büyüklükteki "yeşil kuşak" parkına Ahmet Çalık'ın adını verdi. Yeşil alanları, tartan pist yürüyüş yolu, kafeterya, suni çim sahası ve dinlenme alanlarıyla park, şehir sakinlerine hizmet verecek.

Fenerbahçe Beko liderliği kaptırdı
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, dün deplasmanda Aliağa Petkim'e uzatmalara giden maç sonunda 95-90 mağlup oldu. İlk çeyreği 21-19 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 47-36 mağlup gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Kanarya, 21-10'luk üstünlük kurarak skoru eşitledi: 57-57. Normal süre de 82-82 bitince uzatmalara geçildi. Son bölümde iyi oynayan İzmir temsilcisi, rakibini 95-90 yenmeyi başardı. Başantrenörü Djordjevic'in hastalığı nedeniyle takımın başında yer almadığı Fenerbahçe, bu sonuçla geçen hafta yenildiği Darüşşafaka'ya liderliği kaptırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Son dakika: 16 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni Covid-19 genelgesi: Seyahatlerde PCR testi şartı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya’nın kralı Avustralya’da yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA