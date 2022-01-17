Avustralya’nın kralı Avustralya’da yok

Djokovic’in başvurusu Federal Mahkemesi’nce geri çevrildi ve Dünya 1 numarası, tam 9 kez şampiyon olduğu kıtadan kovularak ayrılmak zorunda kaldı
Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran Novak Djokovic yine hayal kırıklığına uğradı. Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesi'nde görülen davada, Djokovic'in avukatlarının savunmasını kabul etmeyen 3 hakimden oluşan mahkeme heyeti, AvustralyaGöç Bakanı Alex Hawke'ninyetkilerini kullanarak verdiğikararı haklı bularakvize iptal kararını onayladı. Bunun ardından Sırp tenisçi, ülkeden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, bugün başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti. Ancak bu ülkeye vardığında yanlış vizeye başvurduğu iddiasıyla girişine izin verilmeyen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti. Djokovic buna karşı açtığı davayı kazansa da Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmişti.
Ahmet Çalık'ın adıparkta yaşayacak
TRAFIK kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın ismi, Karatay Belediyesi'nce bir parka verildi. Belediye Meclisi, kent merkezinde yapımı süren 31 binmetrekare büyüklükteki"yeşil kuşak" parkına Ahmet Çalık'ın adını verdi. Yeşil alanları, tartan pist yürüyüş yolu, kafeterya, suni çim sahası ve dinlenme alanlarıyla park, şehir sakinlerine hizmet verecek.
Fenerbahçe Bekoliderliği kaptırdı ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, dün deplasmanda Aliağa Petkim'e uzatmalara giden maç sonunda 95-90 mağlup oldu. İlk çeyreği 21-19 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da47-36 mağlup gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Kanarya, 21-10'luk üstünlük kurarak skoru eşitledi: 57-57. Normal süre de 82-82 bitince uzatmalara geçildi. Son bölümde iyi oynayan İzmir temsilcisi, rakibini 95-90 yenmeyi başardı. Başantrenörü Djordjevic'inhastalığı nedeniyle takımınbaşında yer almadığı Fenerbahçe, bu sonuçla geçen hafta yenildiği Darüşşafaka'ya liderliği kaptırdı.