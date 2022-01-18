Haber turu

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Giriş Tarihi: 18.1.2022

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Szalai için Newcastle ve West Ham devrede
FENERBAHÇE'NIN Macar stoperi Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor. Daha önce Chelsea ile adı geçen 24 yaşındaki futbolcu, yine İngiltere Premier Lig ekiplerinin gündemine girdi. Sky Sports'un haberine göre West Ham ve Newcastle United, Szalai ile ilgileniyor. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman, gelecek sezon 1.5 milyar Euro transfer bütçesi ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler de başarılı savunmacı için 20 milyon Euro talep ediyor.

Eski Liverpool'lu Adanaspor'da
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Süper Lig takımlarının yapamadığı transfere imza attı. Turuncu-beyazlılar, Liverpool'da yetişen ve son olarak Derby County forması giyen 26 yaşındaki Jordon Ibe'yi renklerine kattı. Kulüpsüz durumda olan kanat oyuncusu, Premier Lig'de 119 maça çıkarken 4 gol-10 asist yapmıştı. Bu arada Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan maçta Adanaspor, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve yükselişini sürdürdü.

Yılın en iyi futbolcusu Robert Lewandowski
FUTBOLDA 2021'in en iyileri belli oldu. FIFA tarafından verilen 'Yılın En İyi Erkek Futbolcusu' ödülünü, üst üste 2. kez Bayern Münih'in gol makinesi Lewandowski aldı. 'Yılın En İyi Teknik Direktörü' Chelsea'den Tuchel olurken, yılın 11'i şu şekilde: Donnarumma, Ruben Dias, Bonucci, David Alaba, Kante, Jorginho, De Bruyne, Ronaldo, Haaland, Messi, Lewandowski.

VAKIFBANK derbiyi silip süpürdü
MISLI.COM Sultanlar Ligi'ndeki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti. Sarı-siyahlılar, mücadeleyi 3-0 kazandı. Maça etkili başlayan VakıfBank ilk seti 25-16 aldı, çekişmeli geçen ikinci seti ise 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti de 25-22 üstün tamamlayan VakıfBank, güçlü rakibine set vermedi. 13. galibiyetini alan VakıfBank'ta Isabelle Haak 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Gabi 12, Zehra Güneş de 11 sayı kaydetti. Eczacıbaşı'nda ise kaptan Tijana Boskovic 13 sayı bulurken, Laura Heyrman 11 sayıyla oynadı.

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