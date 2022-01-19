Avustralya Açık’ta Barty ve Nadal turladı!

BARTY ZORLANMADAN ÜÇÜNCÜ TURDA

Kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için mücadele eden tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya 142 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Oynadığı iki maçta rakiplerine sadece üç oyun veren Barty, üçüncü turda bir başka İtalyan sporcu 30 numaralı seribaşı Camila Giorgi ile karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, İtalyan Martina Trevisan'ı 6-0 ve 6-3, 2012 ve 2013 Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka, İsviçreli Jil Teichmann'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

15 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü sette rakibinin çekilmesiyle, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko da ABD'li Alison Riske'yi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura isimlerini yazdırdı.