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Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:20

Dünyanın gözü İstanbul’da olacak

Dünyanın gözü İstanbul’da olacak

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu büyük bir gösteriye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28 Ocak’ta birbirinden önemli dövüşçülerin yer alacağı ve 120 ülkeden canlı yayınlanacak King of Kings World Series İstanbul için pek çok sinema ve müzik yıldızı Türkiye’ye gelecek.

Bitexen ve Elit Medya'nın desteklediği gecenin açılışını ünlü şarkıcı Willy Williams yapacak. Dişi Terminatör olarak tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hollywood yıldızı Kristanna Loken, aksiyon filmlerinin aranılan isimlerinden Ron Smoorenburg, Aquaman ile tanınan Tom Tidiman ve ABD'nin tanınmış talk showcularından Jordan Jay Adams onur konukları olacak.

Ukraynalı şarkıcı Maya Muzaleva kapanış şarkısıyla geceyi noktalayacak. Organizasyona Türkiye'den Mustafa Sandal, Sibel Can, Engin Altan Düzyatan gibi sanat ve iş dünyasından önemli isimler de katılacak.

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Dünyanın gözü İstanbul’da olacak
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