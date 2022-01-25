Avustralya Açık’ta Nadal yarı finalde! Kadınlarda ise Krejcikova elendi...

NADAL, BASİT HATALAR YAPAN RAKİBİNE ACIMADI

Nadal, çok fazla basit hata yapan rakibine karşı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçti ancak Shapovalov, güçlü servislerinin de yardımıyla sonraki setleri 6-4 ve 6-3 alarak maça ortak oldu.