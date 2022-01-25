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Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:28

Avustralya Açık'ta Nadal yarı finalde! Kadınlarda ise Krejcikova elendi...

AA
Avustralya Açık’ta Nadal yarı finalde! Kadınlarda ise Krejcikova elendi...

Novak Djokovic'in olmadığı Avusturalya Açık'ta Nadal rüzgarı esiyor. İspanyol raket, sezonun ilk grand slam turnuvasında Denis Shapovalov'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Diğer yandan tek kadınlarda ise Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıkan 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile dünya sıralamasının 51. basamağındaki Madison Keys karşı karşıya geldi. Maçı Madison Keys kazandı ve yarı finale yükseldi.

Avusturalya Açık'te heyecan devam ediyor. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2009 şampiyonu Nadal ile Avustralya Açık'ta ilk kez son 8'e kalan Denis Shapovalov (14 numaralı seribaşı) karşılaştı.

NADAL, BASİT HATALAR YAPAN RAKİBİNE ACIMADI

Nadal, çok fazla basit hata yapan rakibine karşı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 öne geçti ancak Shapovalov, güçlü servislerinin de yardımıyla sonraki setleri 6-4 ve 6-3 alarak maça ortak oldu.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, tıbbi mola alarak başladığı final setini 6-3, 4 saat 8 dakika süren mücadeleyi de 3-2 kazandı.

SHAPOVALOV RAKETİNİ KIRDI

2. setin ilk oyununun ardından Nadal'ı, puanlar arasında düzenli olarak zaman geçirdiği gerekçesiyle hakeme şikayet eden ve ceza vermediği için tepki gösteren Shapovalov, maç puanı sonrası raketini kırdı.

KEYS, KREJCİKOVA'YI SAF DIŞI BIRAKTI

Tek kadınlarda ise Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıkan 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile dünya sıralamasının 51. basamağındaki Madison Keys karşı karşıya geldi.

Korttan 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Keys, 2015'ten sonra 2. kez Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.

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Avustralya Açık'ta Nadal yarı finalde! Kadınlarda ise Krejcikova elendi...
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