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Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:34

Trafik kazası geçiren Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal yoğun bakımda

AA
Trafik kazası geçiren Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal yoğun bakımda

Kolombiyalı yıldız bisikletçi Egan Bernal, antrenman sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Takımı Ineos Grenadiers'tan yapılan açıklamada, Gachancipa bölgesindeki evinin yakınlarında antrenman sırasında, park halindeki otobüse bisikletiyle yüksek hızla çarpan 25 yaşındaki sporcunun, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki La Sabana Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Kaza sırasında bacağı ile dizinde kırıklar, akciğerinde çökme ve omurgasında çıkık olduğu tespit edilen Bernal, bir dizi ameliyatın ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, ciddi yaralara maruz kalan Egan Bernal'in sağlık durumunun stabil olduğu, uygulanan tedaviye 72 saat içinde vereceği tepkinin kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Yol bisikletinin üç büyük yarışından 2019'da Fransa Bisiklet Turu'nu, 2020'de ise İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan Bernal, bu sporda son dönemde yetişen en önemli isimler arasında yer alıyor.

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Trafik kazası geçiren Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal yoğun bakımda
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