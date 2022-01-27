Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avustralya Açık'ta ilk finalist Ashleigh Barty
Giriş Tarihi: 27.1.2022 13:50

Avustralya Açık'ta ilk finalist Ashleigh Barty

AA
Avustralya Açık’ta ilk finalist Ashleigh Barty

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, yarı finalde ABD'li Madison Keys'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı. Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, ülkesinde finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde 25 yaşındaki Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 2 dakika süren maçta Barty, setleri 6-1 ve 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı. Barty, bu sezon Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set bile vermeden finale çıktı.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak için yarışıyor.

Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
Son dakika: Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!
Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü mekanla ilgili şok detay! O cinayet de orada işlenmiş
Son dakika: CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni perde! Sucuk bile istemişler
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü
Necip Hablemitoğlu’nun avukatı SABAH’a konuştu: Suikastin kilit ismi
SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya Açık'ta ilk finalist Ashleigh Barty
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA