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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:19

Singapur Grand Prix'si 7 sezon daha Formula 1'de

AA
Singapur Grand Prix’si 7 sezon daha Formula 1’de

Singapur Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 sezon daha devam edecek. Marina Koyu Caddesi Pisti'nde düzenlenen yarışların, 2022'den 2028 yılına kadar organizasyonda yer almaya devam edeceği belirtildi.

Singapur Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 sezon daha devam edecek.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Singapurlu yetkililerle yapılan anlaşmanın ardından Marina Koyu Caddesi Pisti'nde düzenlenen yarışların, 2022'den 2028 yılına kadar organizasyonda yer almaya devam edeceği belirtildi.

İlk olarak 2008 yılında Formula 1'e katılan Singapur Grand Prix'si, son iki sezonda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında başka ülkelerde düzenlenmişti.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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Singapur Grand Prix'si 7 sezon daha Formula 1'de
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