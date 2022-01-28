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Giriş Tarihi: 28.1.2022 16:07 Son Güncelleme: 28.1.2022 16:24

Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı

AA
Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya’da yaptı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2022 yılının ilk test sürüşünü İspanya'da yaptı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleşen teste takımı Kawasaki Puccetti'tle katılan Can Öncü, toplam 85 turda 1.42.361'lik tur zamanına imza attı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da hem Can Öncü'nün hem de kovid testi pozitif çıkan Bahattin Sofuoğlu'nun yeni motosikletlerini test etti.

Kenan Sofuoğlu, yeni sezonda Bahattin Sofuoğlu'nun yeni bir takımda ilk kez kullanacağı motosikleti için "MV Agusta çok fazla potansiyele sahip çok güzel bir motosiklet. Hızlı olmak için genç ve hırslı olmalısınız. Yani bu motosiklet Bahattin'i Superbike'a hazırlamak için çok iyi bir fikir. Can Öncü içinse geçen yıl ders yılıydı. İnşallah 2022 çok güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı. Sezonun ikinci testleri 8-9 Şubat tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde yapılacak.

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Milli motosikletçi Can Öncü, yeni yılın ilk testini İspanya'da yaptı
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