Zozan Atakul'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Midyat'ın 'Çalıkuşu'su benim"

Doğu ve Güneydoğu'da erkekler voleybol takımında bir ilke imza atıldı. Voleybolda, Erkekler 2.Lig 6.grupta mücadele eden şu anda üçüncü sırada bulunan Midyat Belediyesi Spor Erkek Voleybol takımını iki yıldır kadın antrenör Zozan Atakul çalıştırıyor. 6 çocuklu ailenin en küçüğü olan Atakul ile voleybolla tanışmasını, koçluk yaparken yaşadığı zorlukları ve spor sevgisini konuştuk.
"MİDYAT'TA VOLEYBOL BİZİMLE BAŞLADI"
"6.sınıftayken okulda bir voleybol seçimi olacak denildi. Biz de arkadaş grubumuzla öylesine bir katılalım dedik. Rize'den gelen bir beden öğretmenimiz vardı. Hocayı çok sevdim aslında. Sonra baktım seçmeleri kazanmışım ve kendimi geliştirmeye başladım. Midyat'ta voleybola dair hiç bir şey yoktu. Bizimle başladı voleybol. Bölge dışına da ilk defa biz çıktık."
"DÖNÜM NOKTAM MİDYAT'A GELMEM OLDU"
"Kolumdan sakatlanınca voleybolu bırakıp, bu işin öğretici tarafına geçmeye karar verdim. Üniversite okudum. Dönüm noktam ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra, Midyat'a dönmem ile başladı. Kalıcı olarak burada kalsam mı kalmasam mı hep tereddütteydim. Spor salonuna gideyim oradaki hocaları göreyim dedim. Gördüm ki hiçbir çalışma, antrenman, idman yok. Oradaki spor hocasına sordum neden çalışma yok diye dedi ki aileleri izin vermiyor. Maçtan maça gidiliyormuş. Ben o an karar verdim, o zaman ben bir voleybol kursu açayım diye."
"ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK SANA MI KALDI!"
"Alt yapıyı geliştiremezsin, yapamazsın, edemezsin dediler. Sen dediler en azından liselilerle çalış hevesini al. Ben dedim ki hevesimi almak için gelmiyorum. Alt yapıyı geliştirmek için geliyorum dedim. Önce 6.sınıfta almaya başladım kızları çünkü bende o yaşta başlamıştım. Sonra erkeklerde gelmeye başladı. Kızlarımla ilk sene okullar arası yarışmalarda birinci oldum. Mardin'e gittik orada dereceye girdik. Kız takımı bölgesel lig kurdum."
"TEK KADIN ANTRENÖR BENİM"
"Başarılarımız dikkat çekmeye başladı. Midyat Belediyesi Spor erkek voleybol takımını çalıştırmam için teklif geldi. Hiç düşünmeden kabul ettim. Hayallerim gerçekleşecekti. Bölgede aktif olarak erkek takımı çalıştıran antrenör olarak görev yapıyorum. Bir kadının erkek takımını çalıştırması zor. Ancak sporcuların hepsi bana saygı duyuyor. Ben çok eleştiri almıştım yapamazsın diye. Ben yaparım neden olmasın dedim. Kız takımında özgüven kazanmıştım. Kız takımında çok zorluk çektim. 2.Lig ve erkek takımı olunca zorluğunun bilincindeydim. Buna rağmen kabul ettim. Çok fazla yoruluyorum. Hemen hemen haftanın 7 günü voleybolla geçiyor. Şu anda sırlamada üçüncü durumdayız. Üç maçımız kaldı. 6 Şubat'ta oynayacağımız maç önemli, kazanmamız halinde play-off'a gidiyoruz.. Hedefimiz play-off'da başarılı olmak önce birinci lig ardından da Voleybol Efeler Ligi'ne yükselmek. Bunun yanı sıra yerel halka spor bilincini aşılamak, gençlerin sporla vakit geçirmesini sağlamak. Bu konuda bize destek veren Midyat Belediyesi'ne ve tüm yardım yapanlara teşekkür ederim."
"KIZ ÇOCUĞU VOLEYBOL OYNAR MI!?"
"Dört senedir voleybol antrenörlüğü yapıyorum. Bunun son iki senesi erkek takımında. Bu yolculuğa çıkarken büyük zorluklarla karşılaşacağımı bilinciyle hareket ettim. "İşiniz yok mu. Kız çocuğu voleybol oynar mı"? diye karşı çıkanlar oldu. Bugün kızlar konusunda aynı sıkıntı devam ediyor. Herhangi bir maddi gelir de olmadığı için bu düşünceler var. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben de bir kadınım ve bu sıkıntıları yaşadım. Şuan öğretmensen voleybol sayesinde diyerek ikna etmeye çalışıyorum…"
"ÇOK YETENEKLİ KIZLARIMIZI ELİMİZDEN KAÇIRDIK"
"Ailelerde spor bilinci tam oluşmamış. Çok katılar. Kızlarda çok yetenekli çocuklarımızı bu sebepten kaybettik. Hedefim kadın voleybol takımını kurmak. Bu amaçla yola çıkmıştım. Bunu başarmak için sonuna kadar uğraş vereceğim. Midyat'ta voleybol adına en ufak bir hareket yoktu. Yıldız kız takımı kurarak yola çıktım. İlk sene grup şampiyonu olduk. Aileleri fakir olduğu için voleyboldan da bir gelir elde edemedikleri için çocuklarını voleybol göndermediler. Esnaftan da yeterli desteği göremedik."
YENİ SULTANLAR YENİ EFELER İÇİN DESTEK LAZIM
"Hedef 1.lig. Play offa katıldıktan sonra orada da bir başarı gösterip 1.lige katılmak istiyoruz. Bize destek lazım. Biz hazırız. Bulunduğumuz yerdeki halkta hazır. Çünkü buna ihtiyacımız var. Buradakiler sporu destekliyorlar, seviyorlar ama maddi olarak destek alamıyoruz. Midyat'tan yeni filenin sultanları, efeleri çıkması için yeterli desteğimiz yok. Malzemelerimiz hiç yok. Çalışma alanlarımız çok kısıtlı. Önce bunlar gelişmeli. Spor sevgisi var, çok yetenekli çocuklar da var ama sadece 1 tane spor salonumuz var."
BÜTÜN İYİ HOCALAR SADECE ERKEKLER MİDİR?
"Hep bir erkek antrenör görüyoruz. Yardımcılar bile erkeklerden oluşuyor. Üst liglerden bahsediyorum. En azından kadın bir antrenöre neden teklif dahi götürülmüyor? Yardımcı antrenör bile yok? Bütün iyiler sadece erkekler midir? Ben hiçbir kadının gelen teklifi reddettiğini düşünmüyorum. Teklif gitmiyor diye düşünüyorum. Başarısız olan erkek antrenörlerde var. Başarılı olanlarda var tabii ki ama kadınlarda başarılı veya başarısız olabilir. Denemeden bilemeyiz. Denenebilir yani. Çok fazla takip ediyorum. Neden kadın antrenör çıkmasın?"
TRİBÜNDE KIZ TAYFAM VAR
"Kadın hocanın avantajları var mı bilmiyorum ki… En azından şöyle karşındaki hocalar üzerine yürüyemiyorlar. Bağırıp çağıramıyorlar. Aynı şekilde sporcularda böyle. Daha çok dikkat de çekiyor bu durum nedense. Ama benim orada bulunmam hoşlarına gidiyor. Daha çok gelip izlemek istiyorlar. Nasıl çalıştırdığımı merak ediyorlar. Erkek antrenörden farklı idmanlar oluyor mu diye merak ediyorlar. İdmanlara taraftarlarda geliyor. Tribünler çoğu zaman doluyor. Argo kullanımı ben varken daha az oluyor. Hatta hiç konuşamıyorlar. Tribünlerden hep olumlu destek aldım. Hatta kız tayfam oluştu besteler yapılıyor. Tezahürat yaparak moral veriyorlar."
SALON KÜÇÜK AMA TARAFTARIN KALBİ BÜYÜK
Midyat Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Atilla Baysal, bir kadının erkek takımını çalıştırmaktan memnun olduklarını belirterek "Zozan hoca ilçemizin yetiştirdiği bir değer. Voleybolu da çok seviyor. Düşünmeden kendisine görev teklif ettik ve kabul etti. Sporcularımızla iyi bir diyalog kurdu. İlçemizde voleybola ilgi de artmaya başladı. Salonumuz küçük olsa da her maçta doluyor. 1.lige çıkacağımıza inanıyorum" dedi..