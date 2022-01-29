Zozan Atakul'dan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Midyat'ın 'Çalıkuşu'su benim"

"ÇOK YETENEKLİ KIZLARIMIZI ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

"Ailelerde spor bilinci tam oluşmamış. Çok katılar. Kızlarda çok yetenekli çocuklarımızı bu sebepten kaybettik. Hedefim kadın voleybol takımını kurmak. Bu amaçla yola çıkmıştım. Bunu başarmak için sonuna kadar uğraş vereceğim. Midyat'ta voleybol adına en ufak bir hareket yoktu. Yıldız kız takımı kurarak yola çıktım. İlk sene grup şampiyonu olduk. Aileleri fakir olduğu için voleyboldan da bir gelir elde edemedikleri için çocuklarını voleybol göndermediler. Esnaftan da yeterli desteği göremedik."

YENİ SULTANLAR YENİ EFELER İÇİN DESTEK LAZIM

"Hedef 1.lig. Play offa katıldıktan sonra orada da bir başarı gösterip 1.lige katılmak istiyoruz. Bize destek lazım. Biz hazırız. Bulunduğumuz yerdeki halkta hazır. Çünkü buna ihtiyacımız var. Buradakiler sporu destekliyorlar, seviyorlar ama maddi olarak destek alamıyoruz. Midyat'tan yeni filenin sultanları, efeleri çıkması için yeterli desteğimiz yok. Malzemelerimiz hiç yok. Çalışma alanlarımız çok kısıtlı. Önce bunlar gelişmeli. Spor sevgisi var, çok yetenekli çocuklar da var ama sadece 1 tane spor salonumuz var."