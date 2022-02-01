Uzmanından spor genetiği hakkında bilgiler

Çalışmalarımı yaptığım bu süreç içerisinde , Dünya çapında spor anlamında bir eksik olduğunu farkettim. Bu süre zarfında sürekli antrenmanını izlemeye gelen ancak fiziksel engeli neden ile bize katılamayan bedensel engelli Görkem Argök'ten çok etkilendim. Sonra ki süreçte neden engelli bir çocuk engeli olmayan bir çocuk ile aynı spor branşını tamamen eşit şartlarda uygulayamasın diyerek çalışmalarıma başladı. 2017 yılında Dünyada bir ilk olan Check Shoot Ball spor branşını kurdum.

Check Shoot Ball, ekstremite engeli olan ve herhangi bir fiziksel engeli olmayan bireylerin birlikte katıldığı, takım olduğu ve rekabet ettiği bir spor branşıdır. Toplumun engelli olmayan bireylerine küçük yaşlardan itibaren ortopedik engelli bireylere yönelik empati, sevgi ve hoşgörü duygularını aşılamayı amaçlarken, öte yandan yaşayarak öğrenme yöntemiyle, birliktelik ve eşitlik gibi değerli kavramları içselleştiriyor. Böylece engelli bireylerin rehabilitasyonuna da kritik katkı sağlanmaktadır.Bu branşta şartlar tamamen adildir ve tüm katılımcılar için oyun şartları eşitlenmiştir. Bu şekilde ortopedik engelli bireyler, fiziksel dezavantajlarını hissetmeden, özgürce, her profilden katılımcıyla birlikte, ötekileştirilmeden bir sosyal etkinlikte yer alma hazzını yaşamaktadır.

Projenin en özel boyutlarından biri ise, oyunun eşit ve adil doğası gereği, engeli olmayan bireyler için aynı şartlar yaratıldığı için, alışılagelmiş toplumsal roller tersine işlemekte, engelli bireylere alışık olmadıkları şekilde başkalarına destek ve yardım verme imkanı sunulmakta ve dolaylı olarak topluma yararlı bireyler olma yolunda cesaret ve özgüven aşılanmaktadır.





"RESMİ BİR BRANŞ OLMASINI İSTİYORUM"

Projenin resmi bir spor branşı haline gelmesini istiyorum. "2017 yılında engelli bireylere yönelik sportif anlamda araştırmalara başladım. Engelli olan bireyle engeli olmayan bir bireyin neden spor yapamadığını düşündüm. Günümüz şartlarında da bu çok zordu. 'Check Shoot Ball' ismini verdiğim ve 2019 yılında geliştirerek telif hakkını aldığım bir spor branşı oluşturdum. Check Shoot Ball, alt ekstremite olan bireylerle, engeli olmayan bireylerin birlikte oynadığı eşit bir spor branşı. Şu an bu oyun dünyada bir ilk. Bununla ilgili İsveç ve Norveç'ten çok güzel dönüşler aldım. Altın ege ödüllerinde Spor genetiği alanında ve Check Shoot Ball projemin katkısıyla Yılın Spor Eğitmeni ödülü aldım .Türkiye'de Ankara'da, Afyon'da, Manisa'da birçok uygulamasını yaptık. Oyun, engelli bireylerin, engelsiz bireylerden daha iyi oynayabileceği ve kendi özgüvenlerini artırabileceği, psikolojik ve sosyal anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir spor dalıdır. Amacım bu spor dalını en üst seviyeye çıkarıp bunu resmi bir branş haline getirmek ve dünyaya yaymak. Türk sporu olarak tarihe geçmesini istiyorum.



