Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin’in görevlerini askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Onursal Başkan ve Büyükelçilik görevlerinin askıya alındığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle bu kararın alındığı belirtildi.

JUDODA SİYAH KUŞAĞI VAR

Judoda siyah kuşak sahibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılında verdiği demeçte, dövüş sanatlarıyla uğraşmasaydı bugün başka biri olacağını belirtmiş ve antrenörüne bu spora son vermesini isteyen ailesini ikna ettiği için teşekkür etmişti.

Pervıy Kanal'daki judo ve sambo antrenörü Anatoliy Rahlin hakkındaki bir belgesel için konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir noktada ailem sporla uğraşmama karşı çıkmaya başladı, çünkü dikkatimi okuldan uzaklaştıracağını düşünüyorlardı" demişti.