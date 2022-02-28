Son dakika: Dünya boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk savunma güçlerine katıldı!

"PUTİN'E SESLENİYORUM..."

Daha önce Rus halkına ve Putin'e seslenen Oleksandr Usyk şunları söyledi: "Biz Ortodoks olarak kendimizi kardeş sanıyorsak, çocuklarınızı ülkemize göndermeyin, bizimle savaşmayın. Ayrıca bunu Başkan Vladimir Putin'e sesleniyorum. Bu savaşı durdurabilirsin."