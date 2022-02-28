Son dakika: Dünya boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk savunma güçlerine katıldı!

Rusya-Ukrayna krizi tırmanarak devam ediyor. Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya'ya tüm dünyadan tepkiler yağarken, spor dünyasında da Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alınıyor.
ZELENSKİ ELİ SİLAH TUTAN HERKESİ SOKAĞA DAVET ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna halkında eli silah tutan herkesi direnişe davet etmiş ve vatandaşları ülkelerini savunmaları için sokaklara davet etmişti.
DÜNYA ŞAMPİYONU BOKSÖR SİLAHLANDI
Dünya boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk'den Zelenski'nin davetine yanıt geldi. Ağır ve orta sıklette dünya şampiyonlukları bulunan ünlü boksör Oleksandr Usyk, milli bölgesel savunma güçlerine katıldı.
Eli silahlı bir şekilde görüntülenen ünlü boksör daha önce de savaşa karşı paylaşımlar yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı durdurması için çağrıda bulunan Usyk, sivil direnişçilere katılarak tepkisini ortaya koydu.
"PUTİN'E SESLENİYORUM..."
Daha önce Rus halkına ve Putin'e seslenen Oleksandr Usyk şunları söyledi: "Biz Ortodoks olarak kendimizi kardeş sanıyorsak, çocuklarınızı ülkemize göndermeyin, bizimle savaşmayın. Ayrıca bunu Başkan Vladimir Putin'e sesleniyorum. Bu savaşı durdurabilirsin."
"ÇOCUKLARIMIZ, EŞLERİMİZ, NİNELERİMİZ BODRUMLARDA SAKLANIYOR"
"Lütfen yerinizde kalın ve bizimle müzakere yapın. Çocuklarımız, eşlerimiz, ninelerimiz bodrumlarda saklanıyor. Biz burada kendi ülkemizdeyiz, başka türlü yapamayız. Ülkemizi savunuyoruz. Bu savaşı durdurun"
KLİTSCHKO KARDEŞLER DE ÖN SAFLARDA SAVAŞIYOR
Boks dünyasının iki önemli ismi ve kardeş olan Vitali Klitschko ve Vladimir Klitschko Ukrayna'yı savunmak için ön saflarda savaşıyor.