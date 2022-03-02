Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı doğrudan Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi! Rus takımı hükmen mağlup oldu…
Giriş Tarihi: 2.3.2022 16:27 Son Güncelleme: 2.3.2022 16:38

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı doğrudan Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi! Rus takımı hükmen mağlup oldu…

İHA
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı doğrudan Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi! Rus takımı hükmen mağlup oldu…

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kuplarından men edildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı doğrudan yarı finale adını yazdırdı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamasının ardından, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale yükseldi.

2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, CEV'in 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan men edildiğini açıklamıştı.

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı doğrudan Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi! Rus takımı hükmen mağlup oldu…
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