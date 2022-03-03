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Giriş Tarihi: 3.3.2022 13:58 Son Güncelleme: 3.3.2022 13:58

Milli başaralı motosikletçi Deniz Öncü Katar’da yarışacak

AA
Milli başaralı motosikletçi Deniz Öncü Katar’da yarışacak

Moto3 Şampiyonası’nın üçüncü sezonu Katar’da başlayacak. 400’den fazla kupaya sahip milli motosikletçi Deniz Kökçü şampiyonluk için yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın 21 ayaklık 2022 sezonu, 4-6 Mart tarihlerinde Katar'da start alacak.

Katar'ın Doha şehrinde yapılacak organizasyonun yarışları 5,4 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Lusail pistinde koşulacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu bu sezon ilk üçte yer almaya çalışacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun üçüncü ayağına 4 Mart Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak, 5 Mart Cumartesi günü de sıralamalarda yarışacak. Sezonun açılış mücadelesi ise 6 Mart Pazar günü TSİ 15:00'te 18 tur üzerinden yapılacak.

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Milli başaralı motosikletçi Deniz Öncü Katar’da yarışacak
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