Sırp tenisçi Novak Djokovic’ten Ukraynalı tenisçiye destek!

"TEŞEKKÜRLER, UKRAYNA MİNNETTAR"

Djokovic mesajında, "Stako, nasılsın? Cephede misin? Seni düşünüyorum, umarım ortalık yeniden sakinleşir. Lütfen yardım göndermenin en iyi yolunu bana söyle. Maddi veya diğer türlü yardımlar." Stakhovsky ise, "Desteğin için teşekkürler. Ukrayna minnettar." cevabını verdi.