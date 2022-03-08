Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Hakeme saldıran Alexander Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası!
Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:29

Hakeme saldıran Alexander Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası!

AA
Hakeme saldıran Alexander Zverev’e 8 hafta ertelemeli men cezası!

Tek erkeklerin dünya 3 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev, Meksika Açık'ta maç sonrası hakeme raketiyle saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 hafta ertelemeli men cezası aldı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, Zverev'e sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 8 hafta ertelemeli men ve 25 bin dolar ek para cezası verildiği bildirildi. Zverev'in cezasının, bir yıl içerisinde katıldığı turnuvalarda hakem, rakip oyuncu ve seyircilere karşı sözlü veya fiziki agresif davranışta bulunduğu takdirde devreye gireceği belirtildi.

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının çift erkekler son 16 turunda Zverev ve partneri Brezilyalı Marcelo Melo, Büyük Britanyalı Lloyd Glasspool ile Fin Harri Heliovaara ikilisine 6-2, 4-6 ve 10-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Maçın sona ermesiyle verilen kararlara sinirlenerek hakemin yanına gelen Zverev, raketini hakemin ayaklarına doğru metal sandalyeye sert şekilde birkaç kez vurmuş ve sözlü hakaretlerde bulunmasının ardından korttan ayrılmıştı. Alman tenisçi, olayın ardından tek erkekler kategorisinde de yer aldığı turnuvadan ihraç edilmişti. Turnuvadan alacağı ATP puanları ve ödül parasını (31 bin 570 dolar) kaybeden Zverev'e 40 bin dolar para cezası verilmişti.

Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Rusya’dan şoke eden iddia! ‘Ukrayna tüm belgeleri yok etti!’
Koza ve Naksan’da mülkiyet devlete geçiyor
A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu: Savaşta kadınların verdiği mücadeleyi dünyaya duyurdum
New York Times: ABD ve NATO Ukrayna'ya 17 binden fazla tanksavar soktu
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bungesliga..."
‘İktidarın ekmeğine yağ sürmeyin’
Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı! Azak denizinde bekleyen 30 gemi için talimat
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakeme saldıran Alexander Zverev'e 8 hafta ertelemeli men cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA