Hakeme saldıran Alexander Zverev’e 8 hafta ertelemeli men cezası!

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, Zverev'e sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 8 hafta ertelemeli men ve 25 bin dolar ek para cezası verildiği bildirildi. Zverev'in cezasının, bir yıl içerisinde katıldığı turnuvalarda hakem, rakip oyuncu ve seyircilere karşı sözlü veya fiziki agresif davranışta bulunduğu takdirde devreye gireceği belirtildi.

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının çift erkekler son 16 turunda Zverev ve partneri Brezilyalı Marcelo Melo, Büyük Britanyalı Lloyd Glasspool ile Fin Harri Heliovaara ikilisine 6-2, 4-6 ve 10-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Maçın sona ermesiyle verilen kararlara sinirlenerek hakemin yanına gelen Zverev, raketini hakemin ayaklarına doğru metal sandalyeye sert şekilde birkaç kez vurmuş ve sözlü hakaretlerde bulunmasının ardından korttan ayrılmıştı. Alman tenisçi, olayın ardından tek erkekler kategorisinde de yer aldığı turnuvadan ihraç edilmişti. Turnuvadan alacağı ATP puanları ve ödül parasını (31 bin 570 dolar) kaybeden Zverev'e 40 bin dolar para cezası verilmişti.

Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.