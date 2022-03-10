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Giriş Tarihi: 10.3.2022 22:02 Son Güncelleme: 10.3.2022 22:03

Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final'e kaldı!

AA
Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final’e kaldı!

Fenerbahçe Safiport, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 88-65 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmaya rakibin top kayıplarını değerlendirerek etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 32-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte pota altından skor üreten rakibine üç sayılık atışlarla karşılık veren Fenerbahçe Safiport, devre arasına 49-33 üstünlükle gitti.

Mücadele boyunca iyi savunmasıyla TTT Riga'yı top kayıplarına zorlayan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 72-48 önde geçtiği karşılaşmadan 23 sayı farkla 88-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta Zahui 22, Iagupova ve McBride 16'şar sayı kaydetti. TTT Riga'da Thomas'ın 21 ve Pulvere'nin 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Takımların anlaşması gereği iki karşılaşmanın da İstanbul'da yapıldığı serinin ilk maçını da 77-56 kazanan sarı-lacivertliler, 2-0 galip gelerek Dörtlü Final'e yükseldi. Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final'de Çekya temsilcisi USK Prag ile İtalya ekibi Beretta Famila Schio arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Ev sahibinin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final maçları, 8 ve 10 Nisan'da oynanacak.

TTT RİGA: 65 - FENERBAHÇE SAFİPORT: 88

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya)

TTT Riga: Thomas 21, Pulvere 14, Basko 4, Handy 8, Sarauskaite 4, Sila, Gilday 2, Jasa 5, Klakocka, Meldere 5, Korzane 2

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 10, McBride 16, Iagupova 16, Zahui 22, Williams 12, Şerife Alperi Onar, Tuğçe Canıtez 4, Hartley 8, Manolya Kurtulmuş

1. Periyot: 16-32

Devre: 33-49

3. Periyot: 48-72

Beş faulle çıkan: 26.31 Sarauskaite (TTT Riga)

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Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final'e kaldı!
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