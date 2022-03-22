Filede şampiyonluk günü

Voleybolda iki takımımız bugün müzelerine Avrupa kupası eklemek için sahaya çıkıyor. Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde bugün TSİ 21.00'de Allianz MTV Stuttgart'a konuk oluyor. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz TRT Spor'dan yayınlanacak maçta, 2 set alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Erkeklerde ise Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda ilk maçta Ankara'da 3-0 yendiği Fransız Narbonne Volley ile rövanşa çıkıyor. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Halkbank, 3-0 ve 3-1 yenilmesi halinde altın set oynanacak, 3-2 yenilmesi halinde bile şampiyonluğa ulaşacak.