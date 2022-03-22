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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Filede şampiyonluk günü

Filede şampiyonluk günü
Voleybolda iki takımımız bugün müzelerine Avrupa kupası eklemek için sahaya çıkıyor. Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde bugün TSİ 21.00'de Allianz MTV Stuttgart'a konuk oluyor. İlk maçı 3-1 kazanan temsilcimiz TRT Spor'dan yayınlanacak maçta, 2 set alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Erkeklerde ise Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda ilk maçta Ankara'da 3-0 yendiği Fransız Narbonne Volley ile rövanşa çıkıyor. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Halkbank, 3-0 ve 3-1 yenilmesi halinde altın set oynanacak, 3-2 yenilmesi halinde bile şampiyonluğa ulaşacak.

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