Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Teniste tek kadınların 1 numarası Ashleigh Barty tenisi bıraktı
Giriş Tarihi: 23.3.2022 10:50

Teniste tek kadınların 1 numarası Ashleigh Barty tenisi bıraktı

AA
Teniste tek kadınların 1 numarası Ashleigh Barty tenisi bıraktı

Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Ashleigh Barty tenisi bıraktığını bildirdi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak sezona kupayla başlayan 25 yaşındaki Avustralyalı Barty, tenisi bıraktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu." ifadesini kullanan Barty, "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım." dedi.

Avustralya'da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty'nin, yarın basın toplantısı yaparak tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.

29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
52 kilo patlayıcı ile yakalanmıştı! Abuzer Kartal’ın vukuatları kabarık çıktı
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Tüm dünya alarma geçti! Gıda krizi virüs gibi yayılıyor
1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin kuyruk çilesini bitirdi! 'Boğaz'ı 5 dakikada geçmek rüya gibi'
SON DAKİKA HABERİ | Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme! Vergi alınmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Teniste tek kadınların 1 numarası Ashleigh Barty tenisi bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA