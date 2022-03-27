F1 Suudi Arabistan’da zafer Max Verstappen’in!

50 tur üzerinden yapılan yarışta son 4 tur, uzun süre ilk sırada yer alan Leclerc ile son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen arasında çekişmeye sahne oldu. Yarışı ilk sırada bitiren Verstappen ise bu sene ilk, kariyerinde ise 21. kez Formula 1'de kazandı.