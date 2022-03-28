Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri F1’de ikinci yarışın galibi Verstappen
Giriş Tarihi: 28.3.2022

F1’de ikinci yarışın galibi Verstappen

F1’de ikinci yarışın galibi Verstappen
Formula 1'de sezonun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı. Yarışta son 4 tur büyük heyecana sahne oldu. Uzun süre liderliği götüren Leclerc ile son şampiyon Verstappen kıyasıya mücadele verdi. Finişi ilk sırada gören Hollandalı pilot, kariyerinde 21. kez yarışı galip tamamladı. 7 defa dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton 10. sırada bitirirken, Kanadalı pilot Latifi duvara çarparak yarış dışı kaldı. Sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'si, 10 Nisan'da yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Ünlü oyuncu Sean Penn'den Vladimir Zelenskiy kararı: "Oscar ödüllerini eriteceğim"
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
F1’de ikinci yarışın galibi Verstappen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA