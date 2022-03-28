F1’de ikinci yarışın galibi Verstappen

Formula 1'de sezonun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımındanMax Verstappen kazandı. Yarışta son 4 tur büyük heyecana sahne oldu. Uzun süre liderliği götüren Leclerc ile son şampiyon Verstappen kıyasıya mücadele verdi. Finişi ilk sırada gören Hollandalı pilot, kariyerinde 21. kezyarışı galip tamamladı. 7 defa dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton 10. sırada bitirirken, Kanadalı pilotLatifi duvara çarparakyarış dışı kaldı. Sezonun3. ayağı AvustralyaGrand Prix'si, 10Nisan'da yapılacak.