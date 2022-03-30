Zorluklara boksla meydan okudu

22 yaş altı Avrupa Şampiyonu Kerem Özmen, boks sayesinde hayata tutunmayı başardı
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Kerem Özmen, yaşadığı birçok zorluk nedeniyle bırakma noktasına geldiği spordan kopmayarak büyük başarılar elde etti. Spora 8 yaşında başlayan şampiyon boksör bir süre sonra antrenörü görevi bıraktı. Antrenörsüz kalan genç sporcu,annesi ile babasının ayrılmasınınardından 3 çocuklu ailenin enbüyüğü olarak garsonluk yaparakevi geçindirmek zorunda kaldı.
MADALYA KÜRSÜSÜNDE RONALDO SEVİNCİ
Kerem bu sırada boks antrenörü Nazım Dalkıran'dan yardım istedi. Güreşte, eski dünya şampiyonu, şu anda da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri olan Selçuk Çebi'nin yardımlarıyla Ankara'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde tekrar boks yapmaya devam ederek hayata tutunan Özmen, genç yaşına rağmen hiçbir zaman pes etmediğini söyledi. Başarılı boksör, madalya kürsüsüne ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci hareketiyle çıkmasına ilişkin de "Ben onun futbolculuğuile ilgili değil, karakteriyletüm dünyaya örnek olduğu içinbu sevinci yaparak kürsüye çıkıyorum" ifadesini kullandı.