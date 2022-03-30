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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Zorluklara boksla meydan okudu

Zorluklara boksla meydan okudu

22 yaş altı Avrupa Şampiyonu Kerem Özmen, boks sayesinde hayata tutunmayı başardı

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Kerem Özmen, yaşadığı birçok zorluk nedeniyle bırakma noktasına geldiği spordan kopmayarak büyük başarılar elde etti. Spora 8 yaşında başlayan şampiyon boksör bir süre sonra antrenörü görevi bıraktı. Antrenörsüz kalan genç sporcu, annesi ile babasının ayrılmasının ardından 3 çocuklu ailenin en büyüğü olarak garsonluk yaparak evi geçindirmek zorunda kaldı.

MADALYA KÜRSÜSÜNDE RONALDO SEVİNCİ
Kerem bu sırada boks antrenörü Nazım Dalkıran'dan yardım istedi. Güreşte, eski dünya şampiyonu, şu anda da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri olan Selçuk Çebi'nin yardımlarıyla Ankara'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde tekrar boks yapmaya devam ederek hayata tutunan Özmen, genç yaşına rağmen hiçbir zaman pes etmediğini söyledi. Başarılı boksör, madalya kürsüsüne ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci hareketiyle çıkmasına ilişkin de "Ben onun futbolculuğu ile ilgili değil, karakteriyle tüm dünyaya örnek olduğu için bu sevinci yaparak kürsüye çıkıyorum" ifadesini kullandı.

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Zorluklara boksla meydan okudu
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