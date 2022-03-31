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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Minderde çifte altın

Minderde çifte altın

Macaristan’da Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül, kariyerindeki 9. altın madalyasını kazanıp tarih yazdı. Feyzullah Aktürk de ilk kez altın sevinci yaşadı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün tarihi başarılar elde ettik. Büyüklerde ilk kez bu turnuvaya katılan 92 kiloda Feyzullah Aktürk, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcumuz ayrıca Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını getirdi.



Ardından olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcumuz Taha Akgül sahneye çıktı. 125 kiloda mücadele eden Akgül, finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek koleksiyonuna yeni bir altın daha ekledi. Başarılı güreşçimiz, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde edip tarih yazdı. 61 kiloda Süleyman Atlı ise gümüş madalya aldı.

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Minderde çifte altın
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