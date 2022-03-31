Minderde çifte altın

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün tarihi başarılar elde ettik. Büyüklerde ilk kez bu turnuvaya katılan 92 kiloda Feyzullah Aktürk, finalde BulgarAhmed Sultanovich'i 6-1 yenerekaltın madalya kazandı. Milli sporcumuz ayrıca Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını getirdi.
Ardından olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcumuz Taha Akgül sahneye çıktı. 125 kiloda mücadele eden Akgül, finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek koleksiyonuna yeni bir altın daha ekledi. Başarılı güreşçimiz, 9.Avrupa şampiyonluğunu elde ediptarih yazdı. 61 kiloda SüleymanAtlı ise gümüş madalya aldı.