Altın kızlar

Başarılı güreşçimiz Yasemin Adar, 5. kez Avrupa Şampiyonu olurken, Evin Demirhan ise kariyerinin ilk altın madalyasını aldı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın yağmuru kadınlarda da devam etti. Dün 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, finalde karşılaştığı Bulgar rakibi Miglena Selishka'yı tuşla yenerek kariyerindeilk kez Avrupa Şampiyonu olup altın madalyakazandı. Ardından 76 kilodaki dünya şampiyonu güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit sahne aldı. Milli sporcumuz, finalde Estonyalı Epp Mae'yi 3-1 mağlup ederek 5. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
Yasemin, daha önce 2016, 2017,2018 ve 2019'da aynı gururu yaşamıştı. 55 kilodaki temsilcimiz Bediha Gün ise üçüncülük müsabakasında İsveçli rakibini 5-4 mağlup edip bronzunsahibi oldu.
ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan Yasemin Adar ve Evin Demirhan ile bronz alan Bediha Gün'ü tebrik etti.